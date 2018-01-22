النائب الأول يفتتح الدورة 35 لمعرض الخرطوم الدولي

افتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، صباح الإثنين، فعاليات معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ35 بمشاركة 33 دولة وأكثر من 600 شركة محلية وعالمية، ويستمر المعرض في الفترة من 22-29 يناير 2018.

وشارك في افتتاح المعرض كل من وزير التجارة حاتم السر، ووزير الاستثمار مبارك الفاضل، وعدد من الوزراء ووالي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم، واتحاد أصحاب العمل السوداني.

وكرم وزير التجارة ومدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي.

وتشارك في الدورة الحالية البرتغال وبلاروسيا وغانا، لأول مرة، بجانب مشاركة سلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

وتفقد النائب الأول لرئيس الجمهورية أجنحة المعرض يرافقه الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، مبدياً إعجابه بالتنظيم والعرض الجيد للمعرض.

من جهته، أكد وزير التجارة حاتم السر، اهتمام الدولة بصناعة المعارض التي أضحت واحدة من أهم أدوات التواصل التجاري والثقافي والاجتماعي بين الشعوب.وعدد الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد الواعدة متمثلة في الأراضي الزراعية الخصبة الشاسعة والثروة الحيوانية المتنوعة، بجانب العديد من المعادن النادرة في باطن الأرض والموارد الطبيعية التي تمثل فرصة سانحة للاستثمار الأجنبي والمحلي لتحقيق مردود اقتصادي مجز في ظل قانون للاستثمار يمنح التسهيلات والامتيازات المطلوبة كافة.

ودعا السر، الدول المشاركة في المعرض التعرف على فرص الاستثمارية بالبلاد.

الشروق