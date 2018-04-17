النائب العام المكلف يلتقي الخبير المستقل لحقوق الانسان

التقي النائب العام المكلف مولانا هشام عثمان بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان ارستيد نونوسي.

وتطرق اللقاء الي التطورات الدستوريه التي افضت الي انشاء النيابة العامة وصدور قرار قانون النيابة العامة لسنه 2017 والانجاز الذي تحقق حتي الان والذي تمثل في الفاعليه والانتشار الذي انتظم جميع الولايات مع القدرة والقابلية والكفاءة التي ابرزت دور النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وغيرها من الجرائم.

واكد النائب العام المكلف ان النيابة العامة تسير بخطي واثقة لضمان تحقيق العدالة في مرحلة قبل المحاكمة. كما ناقش اللقاء الوضع الراهن في دارفور والاستقرار الكبير الذي تحقق بصدور مرسوم العفو العام من رئاسه الجمهورية، مشيرا في ذات السياق إلى التنسيق المشترك بين النيابه وقوات اليوناميد والامم المتحدة المتواجده في دارفور.

وأكد مولانا هشام عثمان توفير الدعم المالي والاداري للمدعي العام لجرائم دارفور مشيرا للخطوات الكبيرة التي تقوم بها النيابة العامة في تأهيل اعضاء النيابه العامه عبر دورات حقوق الانسان وفتحها للمزيد من النيابات المختصة بالاطفال في دارفور.