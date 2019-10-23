عاد ريال مدريد بفوز ثمين بهدف نظيف من أرض مضيفه غلطة سراي التركي، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد سجله الألماني طوني كروس في الدقيقة 18.

فوز مهم هو الأول لريال مدريد في دور المجموعات بعد خسارة وتعادل ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 9 نقاط، فيما تراجع كلوب بروج البلجيكي إلى المركز الثالث بنقطتين وبات غلطة سراي رابعاً وأخيراً بنقطية وحيدة.

في المجموعة ذاتها، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة.

المصدر : beinsports