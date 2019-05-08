الناطق الرسمي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة للسودان

التقى الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي عضو اللجنة السياسية بالمجلس بالقصر الجمهوري اليوم بـ نيكولاس هيثوم مبعوث الأمم المتحدة لدعم جهود الاتحاد الإفريقي بالسودان.

وأوضح هيثوم في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالسودان والسبل الكفيلة للانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي بالسودان.

وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الإفريقي لمساعدة السودانيين للتوصل إلى اتفاق سياسي وإيجاد حلول على المدى الطويل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان بمشاركة المجتمع الدولي.

وقال إن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أكد له أن المجلس سيظل في حوار دائم مع القوى السياسية لتجاوز التحديات السياسية الراهنة.

سونا