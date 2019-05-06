النفط: قفل خط السكة حديد أثر على حركة الإمداد للولايات

الخرطوم (smc)

قالت وزارة النفط والغاز أن بعض الولايات تأثرت من تأخر وصول المواد البترولية إليها بسبب قفل عدد من الطرق والجسور وخط السكة حديد بولاية الخرطوم.

وكشف مصدر مطلع بإدارة الإمداد بالوزارة لـ(smc) أن قفل خط السكة حديد أثر على حركة وصول المواد البترولية للولايات، مؤكداً توفر المشتقات البترولية ووجود إنفراج كبير في الوقود، داعياً إلى ضرورة فتح المتاريس التي تُعتبر عائقاً أمام حركة القطارات لإيصال المواد البترولية للولايات.

يذكر أن عدداً من الولايات إشتكت من تأخر حصصها من الوقود والمواد الغذائية بسبب قفل خطوط القطارات.