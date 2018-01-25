النفط يتخطى 71 دولارا والذهب بأعلى مستوى منذ عامين ونصف

وحسب “رويترز”، وصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند 71.05 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 2014.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.35 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولار للبرميل، لتسجل ارتفاعا نسبته 0.8 في المئة عن سعر آخر تسوية.

وتلقت الأسعار دعما من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، وبدأت التخفيضات العام الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير، إلى 411.58 مليون برميل.

وهذا أقل مستوى موسمي للمخزونات منذ عام 2015 ويقل عن متوسط 5 سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.

وارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016 مدعومة بانخفاض الدولار إلى أقل سعر له في 3 سنوات، بعد تصريح لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين رحب فيه بهبوط العملة الخضراء.