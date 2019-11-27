بورتسودان (smc)

أكدت النقابة العامة بهيئة الموانئ البحرية عدم وجود أي تكدس بميناء الحاويات بالميناء الجنوبي بالبحر الأحمر، في وقت أوضحت فيه أن العمل بالميناء يسير بصورة طبيعية.

وقال محمد علي أدم شيبة الأمين العام للنقابة في تصريح لـ(smc) أن غالبية كرينات المناولة للحاويات تعمل بصورة مُثلي وبطاقة تصل إلي (80%)، مشيراً إلي وجود عدد (2) كرين تحتاج إلي قطع غيار جديدة حتي تدخل الخدمة مرةً أخري، مبيناً أن عمليات مناولة الحاويات يسير وفق الخطة الموضوعة وبمعدلات أفضل من السابق.

وكشف شيبة عن إجتماع مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية ناقش فيه سير العمل ومجالات التشغيل، والجانب المالي المُتعلّق بميزانية الميناء للعام 2020م.