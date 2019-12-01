الخرطوم (smc)

أكدت النيابة العامة إنّ المرحلة الحالية تتطلب أهمية تضافر وتكامل جميع أجهزة الدولة خاصةً بينها وبين الشرطة للتحقيق والتحري في مختلف القضايا ومن أبرزها القتل والفساد والتعذيب خارج نطاق القانون.

وقال مصّدر بالنيابة في تصريح لـ(smc) أن النيابة العامة ستعمل بجانب الجهات العدلية المُختصّة علي سيادة حكم القانون لينال كل مُدان في مختلف الجرائم والإنتهاكات عقابه، مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد حسم العديد من الملفات العالقة بالنيابة والتي من بينها ملفات الفساد، مؤكداً إن النيابة ستُراعي تطلعات الشعب نحو سيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في كل القضايا إلي العدالة.

ودعا المصدر إلي ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين خاصةً تلك المُتعلّقة بحماية المال العام وتخريب الإقتصاد، ومكافحة الفساد.