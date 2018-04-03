النيل الأبيض: بناء عدد من المدارس الجديدة لإستقبال لاجئي جنوب السودان

ربك (smc)

كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض عن القيام بجولات لنقاط الإنتظار الثماني لتفقد الأوضاع الإنسانية للاجئي جنوب السودان الفارين من الحرب.

وقال د. عبدالقوي حامد مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية في تصريح لـ(smc) إن المفوضية السامية للاجئين وجمعية الهلال الأحمر السوداني قاما بإعادة تأهيل المدارس والأسواق وبناء عدد من المدارس الجديدة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين، موكداً أن الأوضاع الإنسانية تمضي في تحسن مستمر، مشيراً إلى أنهم قاموا بعقد اجتماعات دورية لتقييم الأوضاع الإنسانية بالتنسيق مع الجهات الإنسانية.

ولفت المفوض إلى أن تدفقات كبيرة من اللاجئين وصلت الولاية في الفترة الأخيرة إلى محليات السللام والجبلين.