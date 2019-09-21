النيل الأزرق: (73) حالة إصابة بالكوليرا تماثلت للشفاء

الدمازين(smc)

كشفت ولاية النيل الازرق عن جملة من التدابير تم إتخاذها لاحتواء الاوضاع الصحية ومرض الكوليرا بالولاية، مشيرة الي تدريب اكثر من (600) من الكوادر المتطوعين من أجل القضاء على المرض.

وقال د. مصطفي جبر الله احمد مديرعام الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بتكوين غرفة طوارئ وتشكيل (5) لجان لسلامة المياه وصحة البيئة ولجنة سلامة الاغذية لمحاصرة الباعة المتجولين ولجنة تقصي حالات المرض والاصابات والتثقيف الصحي والرش للمنازل.

ولفت جبر الله الي ان غرفة الطوارئ تضم كوادر متخصصة من الاطباء والصيادلة وخبراء الصحة العالمية واليونسيف كاشفاً عن (73) من الحالات المصابة بالكوليرا تماثلت للشفاء وتم ايصالهم إلي منازلهم، فيما تم عزل (17) حالة بمستشفيات الدمازين والرصيرص.

واشار الوزير الي تلقيهم دعم طبي من حكومة المركز اضافة الي استلامهم (35) عربة من قوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة ومنظمات السلام لمتابعة الاوضاع الصحية بالولاية.