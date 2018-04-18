الهـلال يتأهل لمجموعات الكونفدرالية وأزرق كردفان يودع

تأهل فريق الهلال السودانى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه أكوا يونايتد النيجيرى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء , فى إياب دور الـ32 المكرر .

وودع هلال الأبيض ذات البطولة رغم فوزه 2-1 على دي سونغو في قلعة شيكان.

قد نجح بشة في وضع الهلال في المقدمة بعد أن تابع تسديدة زميله البرازيلي جوفاني المرتدة من حارس أكوا.

وسجل الفريق النيجيري هدف التعادل في الدقائق الأخيرة للحصة الأولى، وفي الحصة الثانية، أحرز أكوا يونايتد هدفين أحدهما من ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب أم درمان انتهت لمصلحة الأزرق السودانى بهدفين نظيفين.

ورغم تعادل الفريقين بنتجية 3 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة إلا أن الهلال استفاد من قاعدة احتساب الهدف المُسجل خارج الأرض بهدفين .

وفي ذات المنافسة ودع هلال الأبيض البطولة بعد فوزه عى دي سونغو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي شهدته قلعة شيكان في إياب البطولة.

انتهى الشوط الأول للقاء الهلال الأبيض وسونغو بهدف لكل، تقدم الضيف أولاً وعادل الهلال النتيجة في الدقيقة 34.

في الحصة الثانية أضاف الهلال الهدف الثاني وانتهت عليه المباراة، وأضاع له اللاعبون أهدافاً سهلة.

هذا ومن المقرر أن تُجرى السبت المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة دور المجموعات للنسخة “15” وحسب موقع “كاف” فقد تم الإعلان عن نظام جديد لإقامة مباريات الكونفيدرالية.

وستقام المباريات يوم الأحد، فيما تقام مباريات منتصف الأسبوع يوم الأربعاء وذلك في التوقيتات التالية “الثالثة عصراً بتوقيت الخرطوم، السادسة مساءً بتوقيت الخرطوم، التاسعة مساءً بتوقيت الخرطوم”.