الوسيط الافريقي: الجانبان اتفقا على جملة من القضايا

أعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن ليبات مساء الاربعاء بفندق كورنثيا الذي إحتضن المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير أن الطرفان إتفقا على جملة من القضايا على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المرتبطين بالاحداث الاخيرة مبيناً أنهما قررا مواصلة إجتماعاتهما مساء اليوم الخميس للتباحث حول قضايا أخرى .

وأضاف ليبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتقرير إنخرطا في المفاوضات المباشرة متحلين بالروح الوطنية وبروح المسئولية.

جدير بالذكر أن الطرفان كانا قد دخلا في جولة مفاوضات مباشرة مساء أمس الاربعاء بفندق كورنثيا بحضور الوسيطين الافريقي والاثيوبي.