الوطنى يتهم منظمات ودول غربية بفبركة تقارير عن دارفور

الخرطوم (smc)

إتهم المؤتمر الوطنى بعض المنظمات والدول الغربية المعادية بفبركة تقارير كاذبة وسالبة عن الاوضاع بدارفور فى محاولة منها لتقويض عملية السلام والتنمية التى تشهدها المنطقة وعرقلة عملية خروج اليوناميد.

وقال حسب الله صالح امين امانة دارفور بالمؤتمر الوطنى لـ(smc) ان حديث كل من منظمة هيومان رايتس ومجموعة دول الترويكا حول الاوضاع بدارفور مجرد ادعاءات واحاديث عارية من الصحة واصفاً اياها بانها جهات مسيسة تسعى لتنفيذ اجندات معادية للسودان.

وطالب صالح المجتمع الدولى باستقاء التقارير من جهات موثوقة وليس من منظمات او مجموعات تجاهر بعدائها للسودان وتترصده عبر دارفور اوغيرها لافتا الى ان اتفاقيات السلام الموقعة وحملة جمع السلاح اسهمت بشكل مباشر في تحسن الوضع بدارفور.