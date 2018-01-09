الوطني: السودان لن يتخلى عن حق السيادة على حلايب

الخرطوم (smc)

أكد حزب المؤتمر الوطني أن السودان لن يتخلى عن حقوق سيادته على مثلث حلايب، مبيناً أن أي اجراء لتغيير هوية المثلث السوداني من مصر لن تجدي نفعاً.

وقال د. كمال اسماعيل رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب لـ(smc) إن السودان يعمل بإهتمام كبير لإسترداد أراضيه المحتلة، مؤكداً رفضه للممارسات السالبة من الاعلام المصري تجاه الشعب السوداني، موضحاً أن المضايقات المصرية لن تكون في مصلحة العلاقات بين البلدين، وأضاف قائلاً: لاخلاف على سودانية حلايب وهذا متفق عليه من جميع الاطراف الدولية والإقليمية ماعدا الجهات المصرية.

وأكد اسماعيل على ضرورة عودة حلايب للسيادة السودانية وحضن الوطن، بإعتبارها اراضي سودانية.