الوطني: المرحلة القادمة ستشهد حواراً عميقاً مع المعارضة

قوى الحوار تتوافق على عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر

الخرطوم (smc)

كشف حزب المؤتمر الوطني عن رغبة عدد من أحزاب الحوار في انعقاد الجمعية العمومية لحسم بعض القضايا المتعلقة بصناعة الدستور وتكوين مفوضية الإنتخابات، مبيناً أن قوى الحوار توافقت على عقد اجتماع الجمعية خلال شهر من الآن.

وقال د. محمد المصطفى نائب رئيس القطاع السياسي في تصريح لـ(smc) إن المرحلة القادمة ستشهد حواراً عميقاً مع أحزاب المعارضة التي لم تشارك في الحوار الوطني، موضحاً أن المؤتمر الوطني يرتب مع أحزاب الحوار للتوافق حول قضايا الدستور وانتخابات 2020م.

وأوضح الضو إن بعض الاحزاب التي لم تشارك في الحوار أبدت رغبتها في معالجة القضايا الوطنية وعلى رأسها إيقاف الحرب وإحلال السلام بالبلاد، مبيناً أن هذه الرغبة ستمهد لحوار عميق لن يستثنى أحداً من أهل السودان.