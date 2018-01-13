الوطني: جهود إقليمية ودولية لاستئناف التفاوض مع قطاع الشمال

كشف حزب المؤتمر الوطني، عن جهود إقليمية ودولية حثيثة تعمل على استئناف وشيك لعملية التفاوض مع قطاع الشمال وصولاً لتفاهمات تستكمل عملية السلام بالبلاد، وأكد أن آفاق المستقبل تكمن في الوصول إلى صفرية الصراع.

وقال أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني عبيدالله محمد عبيدالله في تصريحات للشروق، عقب ندوة (مستقبل الاستقرار السياسي في السودان التحديات والحلول) التي نظمتها هيئة شباب الأحزاب السياسية السودانية بالخرطوم، إنهم يأملون في استجابة قطاع الشمال لدعوات الشعب السوداني بالجلوس إلى طاولة التفاوض وتحقيق الاستقرار الذي ينشده المواطن في النيل الأزرق وجبال النوبة.

وأكد عبيد الله أن آفاق المستقبل تكمن في الوصول إلى صفرية الصراع في السودان.

وأوضح أنهم يجرون اتصالات متواصلة عبر لجان متخصصة مع القوى السياسية والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني للوصول لتفاهمات بشأن انتخابات 2020، ولم يستبعد نشوب تحالفات في هذا الاتجاه.

إلى ذلك، أكد عبيدالله أن السودان يتمتع بحدود آمنة ومستقرة في محيطه الإقليمي، داعياً الشقيقة إريتريا لعدم الاستغلال لمصلحة أي محور يمس العلاقات التاريخية بين البلدين.