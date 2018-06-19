الوطني: قانون الإنتخابات سيجاز بالتوافق وليس الأغلبية الميكانيكية

الخرطوم (smc)

أكد المؤتمر الوطني إن قانون الإنتخابات الذي أودع منضدة البرلمان ستتم اجازته بتوافق القوى السياسية وليس بالأغلبية الميكانيكية، مبيناً أن القانون ليس جديداً ولكن تم إقتراح تعديلات محدودة عليه.

وقال د. عمر باسان الأمين السياسي للحزب في تصريح لـ(smc) “نأمل صادقين في مشاركة كافة الأحزاب السياسية للتفاكر حول القانون” وذلك من خلال مراحل الإجازة المختلفة التي بدأت بالحوار بين القوى السياسية ثم الإنتقال للبرلمان، وزاد قائلاً: من خلال هذا الحوار نحن قادرون على تجاوز أي نقطة خلاف بشأن القانون.

وأضاف باسان إن النقاش السياسي بين الاحزاب حول القانون يجب أن يكون داخل قبة البرلمان.