“الوطني” يؤمن على مواصلة وفد التفاوض جهوده مع الحركات

أمن اجتماع رؤساء القطاعات بحزب المؤتمر الوطني، خلال اجتماع ترأسه مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، على مواصلة وفد التفاوض جهوده مع الحركات المسلحة، للحاق بالسلام والمقرر أن تبدأ شهر يناير الجاري.

وأوضح نائب رئيس القطاع السياسي، المهندس عبدالله صافي النور، أن الاجتماع استعرض خطة العام 2017، على مستوى الجهاز التنفيذي والقوات النظامية، حيث أشاد بجهود الأمن والاستقرار خاصة على مستوى ولايات دارفور.

وأضاف صافي النور، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع أشاد بقرار رئيس الجمهورية، عمر البشير، الخاص بوقف إطلاق النار .

وأضاف أن رؤساء القطاعات تطرقوا كذلك لموجهات موازنة العام الجاري وما تحمله من بشريات، وشدّد على ضرورة تطبيقها وإنزالها لأرض الواقع بزيادة الإنتاج.

كما أشار الاجتماع لانتخابات نقابة المحامين ومستوى المشاركة، التي وصفها بالتمرين لممارسة انتخابية صادقة وشفافة.

شبكة الشروق