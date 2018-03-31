الوطني يرتب لإدارة حوار مع الأحزاب حول الدستور

الخرطوم (smc)

كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبات مع الأحزاب والقوى السياسية لإدارة حوار ونقاش للتوصل لتفاهمات حول قضايا الدستور، مبيناً أن قضية الدستور لا تهم الوطني وحده بل كل مكونات المجتمع السوداني.

وقال د. عمر باسان الأمين السياسي للحزب لـ(smc) إن الوطني يعمل بالتحرك في إتجاه تهيئة المناخ السياسي من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مبيناً أن الجميع سيكونون جزءاً أصيلاً في المشاركة في مناقشة الدستور باعتبار أنه مسألة قومية غير مقتصرة على حزب أو فئة معينة.

وأوضح باسان أن الوطني يدعو الجميع لمعالجة قضايا البلاد، وزاد قائلاً “لابد أن يحظى الدستور برضاء وتوافق سياسي يجنب البلاد الكثير من المشاكل والتحديات”.