الوطني يعين رؤساء للحزب بمنطقة أبيي

الخرطوم (smc)

أصدر حزب المؤتر الوطني قراراً بتعيين رؤساء للحزب بمنطقة أبيي، في ذات الوقت الذي اصدر فيه قراراً آخر بتشكيل المكتب التنفيذي لدائرة منطقة أبيي بالحزب.

وقرر الحزب تعيين د. سلومة موسى يحيى نائباً لرئيس الحزب بالمنطقة، فيما تم تعيين حافظ أبوه مكي رئيساً لمنطقة وسط أبيي وحامدين آدم يوسف رئيساً لشمال أبيي ومحمد مهنا لغرب أبيي وحسن مليك لشرق أبيي وجون زكريا لجنوب أبيي.

وقال شول موين بول الأمين السياسي لدائرة أبيي بالحزب لـ(smc) إن التعيينات الأخيرة تأتي في إطار تفعيل العمل التنظيمي للمؤتمر الوطني بأبيي بجانب الإستعداد للإنتخابات القادمة، واصفاً التعيينات الجديدة بأنها ستكون دافعاً وسنداً لتحقيق السلام المجتمعي والاستقرار بالمنطقة، معلناً عن تدشين الحزب الأيام المقبلة لطوافات إدراية وتنظيمية بأبيي.