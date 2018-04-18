الوطني يكون 20 لجنة للحوار مع الأحزاب والشخصيات القومية

وقّع مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، على جملة قرارات، من بينها تكوين أكثر من 20 لجنة سياسية للحوار والاتصال مع القوى السياسية والشخصيات القومية، وتم تكليف قيادات بالحزب لتشرع في الحوار.وقال رئيس القطاع السياسي للحزب، د. عبدالرحمن الخضر في تصريحات صحفية عقب اجتماع قيادات القطاع بنائب الرئيس لشؤون الحزب بالمركز العام، الأربعاء، قال إن الحزب قد أكمل ترتيباته السياسية لبرنامج استكمال الحوار في مرحلته الثانية.

وشدّد الخضر على أنه سيكون مفتوحاً مع كل الجهات والأفراد الفاعلين في الساحة السياسية والفكرية، وأن حزبه سيقود حواراً خاصاً مع أحزاب الحوار لاستكمال ما تبقى من إنفاذ قضاياه خاصة مسألة الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات القادمة.

وفي السياق قال الأمين السياسي للحزب، عمر باسان، إن الحوار سيشمل جميع القوى السياسية دون استثناء أو عزل لأي مجموعة للوصول لأرضية مشتركة حول ما يشغل الساحة السياسية وحول الدستور، باعتبار أنها من أهم القضايا التي تحدث عنها الحوار الوطني في مرحلته الأولى.

وكشف باسان بأن اللجان ستبدأ عملها في الأسبوع المقبل، وستكون الأمانة السياسية هي الجهة المعنية بمتابعة كافة ما ستصل إليه اللجان.

وأكد حرص المؤتمر الوطني على الوصول لاتفاق سياسي يعزز مسيرة الوفاق السياسي والسلام الذي انتظم البلاد، وأضاف “الخطوات السياسية التي يعتزم إطلاقها الوطني ستنعكس في تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي في البلاد”.

الشروق