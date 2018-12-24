الولاية الشمالية تشكل لجان لحصر خسائر الأعمال التخريبية

دنقلا (smc)

أعلنت الولاية الشمالية عن تكوين لجان للحصر الدقيق للخسائر فى موسسسات الدولة مشيرة إلى انعقاد لجنة امن الولاية بشكل دائم برئاسة والى الولاية لمتابعة مجريات الاحداث.

وكشف عثمان سليمان فضل الله وزير التربية والتوجيه الناطق الرسمي بإسم حكومة الولاية لــــ(smc) إن آلية متابعة تدفقات الدقيق والمواد البترولية فى حالة انعقاد ومتابعة لأى طارئ مؤكداً أن مخزون الدقيق يكفى حاجة الولاية لفترة طويلة .

وقال فضل الله أن لديهم إتصالات مع الحكومة الاتحادية بغرض مزيد من من التدفقات لسلعتى الدقيق والاحتياجات البترولية، مشيراً إلى ان المخابز تعمل بكفاءة عالية وتوقع استئناف الدراسة بالمدارس خلال فترة وجيزة .