الينك الزراعي يوفر أكثر من 11 مليار جنيه للعروة الصيفية

أعلن البنك الزراعي عن جاهزيته لتمويل العروة الصيفية للموسم الزراعي المقبل بأكثر من 11 مليار جنيه، منها 3.500 مليارات لمقابلة التمويل الرأسمالي لتمويل محاصيل العروة بشقيها المطري والمروي، ووصف البنك التمويل بأنه الأكبر في تاريخه.

وطالب مدير البنك الزراعي، صلاح حسن أحمد، يوم الأربعاء، وفق وكالة السودان للأنباء، طالب المزارعين بالتوجه لفروع البنك في الولايات لتقديم طلباتهم لمنح التمويل في فترة مبكرة قبل بدء موسم الأمطار، مشيراً لاهتمام الدولة بالتحضير المبكر للموسم الزراعي وتكوين لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول بكري حسن صالح.

وأعلن عن شروع البنك الزراعي في توفير مدخلات الإنتاج المتعلقة بالتقاوى والأسمدة بنوعيها، مشيراً إلى توفر 40 ألف طن من سماد اليوريا، و30 ألف طن من سماد الداب بمخازن البنك، إضافة إلى استيراد 250 ألف طن من سماد اليوريا، و100 ألف طن من سماد الداب لمقابلة احتياجات الموسم من السماد.

وأضاف أحمد أن البنك وفر مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة الري لمقابلة نظافة قنوات الري والمصارف على مستوى المشاريع القومية الزراعية، مؤكداً اهتمام البنك بتوصيل التمويل لصغار المزارعين في كل بقاع السودان عبر فروعه المنتشرة والتي وصلت لـ108 فروع دون إقصاء لأحد أو تحيز لجهة معينة .

وكالات- سونا