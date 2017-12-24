اليوناميد تؤكد تحسن الأوضاع بدارفور

أكد رئيس بعثة اليوناميد بجنوب دارفور تحسن الأوضاع الأمنية بصورة كبيرة في دارفور .

والتقى رئيس البعثة برهان ميسك نيقا بقيادات قوات الدعم السريع بنيالا ،ممتدحاً الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع بدارفور في عمليه جمع السلاح والحد من تجارة البشر والهجرة غير الشرعية وتأهيل الإدارات الأهلية .

وأشار ميسك لدور الدعم السريع في تأهيل ومصادر المياه وبناء المدارس والمشاركة في المصالحات القبلية واستتباب الامن بصورة عامة والنازحين علي وجة الخصوص.

ونقلت سونا عن رئيس بعثة اليوناميد قوله إن مهرجان السلام والتعايش السلمي الذي انتظم الولاية ومحلياتها يمثل نقطة تحول في مسار العملية السلمية ،مضيفاً إن البعثة تسعى لاستقرار الاوضاع الامنية وتحسين حالة المتأثرين من سنين الحروب التي شهدتها ولايات دارفور.

وأكد رغبة البعثة الاممية المشتركة في المشاركة في فعاليات مهرجان السلام،ووعد باقامة دورات تدريبية لشباب المعسكرات ضمن فعاليات مهرجان السلام بمشاركة قوات الدعم فضلا عن اقامة ورشة للتعايش السلمي بين مجتمعات الولاية بشراكة مع قوات الدعم السريع ومشاركة واسعة من كافه قطاعات المجتمع المدني بالولاية ،مؤكدا ان التفويض القادم للبعثة معني بالعملية السلمية اكثر مما كان في السابق.

وامتدح ميسك نيقا، جهود قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو المتمثلة في خدمة البلاد والمواطنين.