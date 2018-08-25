انتظام المعلمين بالأحد والثلاثاء استئناف الدراسة بالخرطوم

اعلن الدكتور فرح مصطفى وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم إن يوم الاحد 26-8 سيشهد انتظام المعلمين والمعلمات بمدارسهم للوقوف على جاهزية المدارس لمواصلة الدراسة على أن تبدأ الدراسة الفعلية للطلاب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28-8-2018م .

وأضاف الوزير في تصريح لـ(سونا) أن مجلس الوزير انعقد اليوم برئاسته ووقف على الموقف عقب الأمطار التي شهدتها ولاية الخرطوم قبل عطلة عيد الأضحى المبارك مما ادى إلى تأثر بعض المدارس و أدى إلى تعليق الدراسة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك ، مشيدا بكل إدارات التعليم لوقوفهم بقوة من أجل النهوض بالتعليم .