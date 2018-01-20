انطلاق معرض الخرطوم الدولي الاثنين بمشاركة دولية

أعلن وزير التجارة حاتم السر، اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق فعاليات معرض الخرطوم الدولي في نسخته الـ 35، يوم الاثنين المقبل، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة، بجانب مشاركة بعض الدول لأول مرة.

وأكد السر، في مؤتمر صحفي، السبت، مشاركة أكثر من 20 دولة أجنبية، تمثل أكثر من 200 شركة في المعرض الخرطوم.

وأضاف أن المعرض يعول عليه في تشكيل نقلة وإحداث اختراق للوضع الاقتصادي الراهن، من خلال انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع العقوبات الاقتصادية على البلاد .

وكشف عن تخصيص أسواق لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بتكلفة الإنتاج، من خلال الشركات المشاركة، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والاقتصادية التي تتخلل فعاليات الدورة، التي تمتد حتى الـ 29 من الشهر الجاري.

الشروق