انعقاد اجتماعات اللجنة الزراعية السودانية التركية

انعقدت الأحد في الخرطوم اجتماعات اللجنة الزراعية السودانية الخاصة بالتعاون الزراعي. وترأس الجانب السوداني وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات صبري الضو بخيت، فيما ترأس الجانب التركي نائب وزير الزراعة التركي، بحضور عدد من الخبراء في البلدين.

ورحَّب وزير الدولة للزراعة، خلال مخاطبته الاجتماع، بزيارة الوفد التركي، التي وصفها بالمهمة، من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، موضحاً أن العلاقة بين البلدين في تطور مستمر في المجالات السياسية والاقتصادية كافة.

وأعرب عن أمله في أن تكلل الزيارة بالمنافع لمصلحة شعبي البلدين.

وقال الضو بخيت إن الاجتماعات ستناقش التعاون في الجال الزراعي وإنفاذ ما تم الاتفاق عليه وإدخال الشراكات في المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية، مبيناً أنه تم إعداد خطة مشتركة سيتم الاتفاق والتوقيع عليها يوم الأحد.

من جانبه، أكد نائب وزير الزراعة التركي رغبه بلاده في تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع السودان، لافتاً إلى أن بلاده لديها خصوصية في التعاون الزراعي مع السودان.

وأشاد بحكومة السودان وتخصيص مساحة استثمارية زراعية تركية. وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الشراكات والتعاون بين البلدين.

الشروق