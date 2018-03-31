انعقاد الآلية الرباعية للتشاور بين السودان ومصر بالخرطوم في أبريل

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بمشاركة وزيري الخارجية ورؤساء المخابرات

الخرطوم (smc)

أعلن السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت عن انعقاد آلية التشاور الرباعي بين الخرطوم والقاهرة خلال شهر أبريل بالخرطوم بمشاركة وزيري الخارجية ورؤساء المخابرات بالبلدين.

وقال شلتوت لـ(smc) إن اجتماع الخرطوم يأتي في إطار التشاور السياسي والأمني بين الخرطوم والقاهرة واستكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد بالقاهرة عقب لقاء الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأوضح شلتوت أن اجتماع القاهرة ناقش بكل شفافية مسارات العلاقات الثنائية بجانب تفعيل اللقاءات الثنائية لمعالجة كافة القضايا التي تعترض تقدم العلاقات بالبلدين.

 

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