استغل باير ليفركوزن الألماني الصورة الباهتة التي ظهر بها ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ليحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بهدفين لواحد ويؤجل حسم تأهله لدور الـ16، وذلك في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على ملعب (باي أرينا) في الجولة الرابعة بدور المجموعات.

سجل أصحاب الأرض هدفا في كل شوط، حيث دخلوا للاستراحة متقدمين بمساعدة النيران الصديقة بهدف سجله النجم الغاني توماس بارتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم الشاب كيفن فولاند من تقدم الألمان بهدف ثان في الدقيقة 55.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل ألبارو موراتا هدفا شرفيا للمدريديين، ولكنه لم يكن كافيا لتغيير النتيجة.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لـ”الروخيبلانكوس” في النسخة الحالية من التشامبيونز ليج.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الثاني، ليتأجل بذلك حسم تأهله لدور الـ16 إلى الجولة المقبلة، عندما يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي، الذي ضمن التأهل بفوزه القاتل قبل قليل خارج قواعده على لوكوموتيف موسكو الروسي (1-2)، في 26 من الشهر الجاري.

واستمر مسلسل النتائج السلبية لكتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني للمباراة الثالثة تواليا بعد تعادلين إيجابيين في الليجا (أمام ديبورتيفو ألافيس ثم إشبيلية)، فضلا عن خسارة اليوم.

على الجانب الآخر، أحيا الفريق الألماني آماله في المنافسة على الأقل على بطاقة المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي بعد أن أضاف أول 3 نقاط في رصيده في المركز الثالث، بنفس رصيد الفريق الروسي.

المصدر: مواقع الكترونية