تعادل فريق مانشستر يونايتد ضد ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 2-2، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد بملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

تقدم جاك جريليش لأستون فيلا فى الدقيقة 11، وأدرك ماركوس راشفورد التعادل للشياطين الحمر فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وحل تريزيجيه بديلا لزميله أنور الغازي المصاب فى الدقيقة 18 فى تغيير مبكر بعدما كان بديلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ونجح فى الدقيقة 29 في تسجيل هدف أمام مرمى مانشستر يونايتد، ولكن تم إلغاء الهدف حيث كانت الكرة تسلل من بداية الهجمة.

وقبل نهاية الشوط الأول أطلق تريزيجيه صاروخية من ناحية اليمين، ليتصدى لها الحارس العملاق دي خيا.

في الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثاني عبر اللاعب السويدي فيكتور ليندلوف فى الدقيقة 64، ليتعادل تايرون مينجز لرفاق تريزيجيه بعدها بدقيقتين وتحديدا فى الدقيقة 66 .

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 18 نقطة، في المقابل يحتل أستون فيلا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 15 نقطة.

المصدر: مواقع الكترونية