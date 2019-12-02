سقط ارسنال فى فخ التعادل أمام مضيفه نورويتش سيتي، بنتيجة 2 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب “كارو رود”، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الانجليزي.

أهداف مباراة نورويتش ضد أرسنال

افتتح نورويتش سيتي التسجيل فى الدقيقة 21، ولكن نجح النجم الجابونى بيير أوباميانج، فى تسجيل هدف التعادل لأرسنال فى الدقيقة 29، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل تود كانتويل هدف نورويتش الثانى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفى الشوط الثانى عاد أوباميانج ليسجل هدف الجانرز الثانى، فى الدقيقة 57، ليتعادل المدفعجية فى اللقاء الأول تحت قيادة المدرب السويدى المؤقت فريدى ليونبرج.

بهذه النتيجة رفع أرسنال، رصيده للنقطة 19 فى المركز الثامن، بينما أرتفع رصيد نورويتش للنقطة 11 فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول برصيد 40 نقطة.

المصدر:youm7