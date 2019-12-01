تعادل نيوكاسل مع الستي بنتيجة 2 – 2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وبادر رحيم سترلينج بالتسجيل لنادي مانشستر سيتي بعد مرور 22 دقيقة على بداية المباراة، قبل أن ينجح ويترو فيليمز فى إدراك التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 25 لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى 1/1.

وسجل كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 82 قبل أن يسجل شيلفي هدف التعادل لنادي نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط وراء المتصدر ليفربول الذي سيلعب لاحقا أمام ضيفه برايتون، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي، إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، فيرناندينيو، ميندي، جوندوجان، ديفيد سيلفا، دي بروين، رياض محرز، سترلينج، جيسوس، وعلى مقاعد البدلاء، برافو، كانسيلو، أوتامندي، أنجلينو، رودريجو، بيرناردو، فودين.

في حين جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي كالتالي، دوبرافكا في حراسة المرمى- دوميت – كلارك – فرنانديز – مانكويوو – ويليامز – شيلفي – هايدن – ألميرون – ماكسيمين – خويلنتون

ومع إصابة سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي للفريق اعتمد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي على مهاجمه الوحيد المتبقي جابرييل جيسوس في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد الذي فشل في تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما حقق الفوز على السيتي بملعب “سانت جيمس بارك” بنتيجة 2 – 1 في يناير الماضي.

المصدر:youm7