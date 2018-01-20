ايلا: ارتفاع صادرات القطن لأكثر من (15) مليون يورو

الخرطوم (smc)

أعلن محمد طاهر ايلا والي الجزيرة عن ارتفاع صادرات محصول القطن إلى أكثر من (15) مليون يورو في وقت توقع فيه أن تتجاوز إنتاجية المحصول أكثر من مليون قنطار لعام 2018م بعد المجهودات التي بذلت من قبل الجهات المختصة والمزارعين.

وقال ايلا في تصريح لـ(smc) إن مشروع الجزيرة تعافى وعاد لسابق عهده بمساهمته الكبيرة في تحريك الاقتصاد وجلب عملات حرة عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية، كاشفاً عن توفير كافة مدخلات الإنتاج والتقاوى لهذا الموسم بالتنسيق مع البنك الزراعي.

وأوضح ايلا أن إنتاجية محصول القطن تجاوزت (10) قنطار للفدان الواحد، مبيناً أن إدارة المشروع تقود جهوداً مكثفة لرفع إنتاجية المحاصل حتى تسهم في الدخل القومي للدولة.