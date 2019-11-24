حقق نادى بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه هانز فليك المدير الفنى فوزا ساحقا أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الألماني.



جاءت أهداف بايرن ميونخ عن طريق كل بينيامين بافارد وكورينتين توليسو وسيرجي جنابري وفيليب كوتينيو، محافظا على نظافة شباكه في مبارياته الثلاثة الأخيرة تحت قيادة فليك.

يرتفع رصيد بايرن رصيده إلى 24 نقطة ليقفز للمركز الثاني، بينما توقف فورتونا عند 11 نقطة في المركز الـ14. وشهدت المباراة توقف السلسلة التهديفية المتواصلة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بعدما فشل في هز شباك فورتونا دوسلدورف، وذلك لأول مرة منذ بداية الموسم، بعد 11 مباراة متتالية، شهدت هز شباك المنافسين ليتجمد الرقم القياسي عند هذا الحد. وكان ليفاندوفسكي أول لاعب يهز الشباك في أول 11 جولة بالبوندزليجا على مدار التاريخ، بعدما حطم رقم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال الحالى الذى نجح فى التسجيل في أول 8 جولات بقميص دورتموند، قبل أن يتجاوز ليفاندوفسكي رقمه في أكتوبر الماضي.

المصدر: مواقع الكترونية