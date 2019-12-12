عاد البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” من الأراضي البلجيكية بثلاث نقاط بعد فوزه الصريح على كلوب بروج بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات أبطال أوروبا (المجموعة الأولى)، ليستعيد بريقه القاري الذي خفت في انطلاقة نسخة هذا الموسم، عندما خسر (3/صفر) على ملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يتعادل مع كلوب بروج في الجولة الثانية 2/2 على ملعبه “سانتياجو برنابيو”.

وتغلب ريال مدريد على كلوب بروج في مباراة جاءت مثيرة في شوطها الثاني من جانب لاعبي الفريقين، بعد انتهاء الحصة الأولى بالتعادل السلبي.

الفريقان أهدرا العديد من الفرص السهلة للتسجيل خلال الشوط الأول، وجاء الشوط الثاني غزيرًا بالأهداف والفرص من كلا الجانبين.

وبادر الريال بالتسجيل في الدقيقة 53 بهدف صنعه أودريزولا وسجله الموهوب البرازيلي “رودريجو سيلفا” الذي أراد أن يحجز لنفسه مكانًا بين كبار هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم منذ تسجيله لهاتريك أمام جالطة سراي.

وبعدها بدقيقتين أدرك كلوب بروج هدف التعديل عن طريق “هانز فاناكن” بتصويبة بوجه القدم على أقصى يسار كورتوا، بعدما حصل على تمريرة مثالية على حافة منطقة الجزاء جاءته من اللاعب دينيس.

وردّ الملكي بثنائية عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقتين 64 و91.

وكاد رودريجو هو مَن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد عندما حاول مُتابعة كرة حائرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرسلت من الجهة اليسرى، إلا أن المدافع منع تسديدته الضعيفة، لترتد وتجد فينيسيوس الذي سدد على الفور في المرمى.

وفي لعبة الهدف الثالث لريال مدريد، أكد كاسيميرو أنها مباراة البرازيليين حين قام بتمهيد الكرة أمام لوكا مودريتش على قوس منطقة جزاء كلوب بروج، ليصوب الكرواتي الكرة بلمسة واحدة بباطن القدم اليمنى لتذهب على أقصى يسار حارس المرمى صعبة للغاية!.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد فاز بخماسية نظيفة في نفس التوقيع على ضيفه جالطة سراي التركي ضمن المجموعة ذاتها.

وبذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب بـ 11 نقطة، وجاء كلوب بروج ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن جالطة سراي، ليترشح الفريق الأزرق إلى دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق المدرب المخضرم فاتح تريم.

وكان فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد قد انتزعا بطاقة العبور إلى ثمن النهائي لدوري الأبطال منذ الجولة الماضية، فيما حجز كلوب بروج اليوم مقعدًا في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

المصدر: مواقع الكترونية