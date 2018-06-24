بدء اجتماعات مناقشة استراتيجيات ملء سدّ النهضة

بدأت في الخرطوم، اليوم السبت، اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة والتي تضم خبراء وأكاديميين من السودان ومصر وإثيوبيا، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة.

وحسب ما أرودته وكالة السودان للأنباء، فإن الاجتماعات سوف تستمر لمدة يومين.

وكان مقترح تكوين اللجنة العلمية قد تمت الموافقة عليه في اجتماع مشترك عقد بالخرطوم في إبريل/نيسان الماضي، شارك فيه وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، ووزراء الري والموارد المائية وقادة المخابرات، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بالقاهرة في مطلع الشهر الحالي.

وكالات