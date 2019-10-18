الخرطوم (smc)

تبدأ خلال الأسبوع الجاري عمليات التشغيل التجريبي لمحطتي كهرباء سواكن وسنكات بعد إكتمال ربط المدينتين بالشبكة القومية للكهرباء.

وأعلن اللواء (م) د. أبو محمد جعفر مدير صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان في تصريح لـ(smc) عن إنجاز 80% من مشروعات الكهرباء بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، متوقعاً إكتمال العمل بهذه المشروعات بنهاية العام الجاري. وقال إن مشروع تشييد كهرباء شرق السودان يهدف لتوسعة ربط الولايات الثلاث بالشبكة القومية وتوفير الإمداد للمناطق المعزولة ودعم التنمية للمجموعات المحلية.

الجدير بالذكر أن تكلفة مشروع تشييد كهرباء شرق السودان تبلغ 200 مليون دولار منها 165 مليون دولار قرض من من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.