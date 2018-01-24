أعلن وزير التخطيط العمراني بولاية نهر النيل محمد عبدالواحد، اكتمال العمل بطريق أمدرمان- المتمة، وتوقيع العقد لتنفيذ طريق المتمة- بقروسي بطول 55 كلم، مؤكداً بدء العمل في المسار الثاني لطريق التحدي خلال أيام.

وقال عبدالواحد إن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق العمل في المسار الثاني لطريق التحدي بمسافة 50 كلم كمرحلة أولى تبدأ من منطقة الجيلي، موضحاً أن عقد التنفيذ تم توقيعه مع شركة مام.

وأشار إلى توقيع عقد طريق أم الطيور- الباوقة 71 كلم، وتوقيع عقد طريق أبو حمد- كريمة، على أن يبدأ العمل بالمنطقة الأكثر وعورة لخدمة مواطني محلية البحيرة وخاصة المنطقة بين كحيلة ومدينة المنصورة.

واستعرض عبدالواحد جهود الولاية بالتعاون مع وزارة الطرق والجسور الاتحادية لرصف بعض الطرق الزراعية والسياحية وصيانة طريق عطبرة مروي، إلى جانب الطرق الداخلية بالمدن.

وأشار -بحسب وكالة السودان للأنباء- إلى أن العمل يسير بصورة طيبة في طريق بربر- العبيدية 19 كلم، بواسطة شركة ربايدا، إلى جانب رصف الطرق الداخلية لمدينة الدامر.

وكالات