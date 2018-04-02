بدء المسح لتحديد احتياجات العائدين بولايات دارفور الخمس

أعلنت مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بولايات دارفور، بدء عمليات مسح شامل لمناطق العودة الطوعية في الولايات الخمس خلال “5- 20” أبريل الجاري، لتحديد الاحتياجات الأساسية العاجلة وفقاً لأولويات وحاجة العائدين لتقديمها لهم في تلك القرى.

وأكد مفوض العودة الطوعية، تاج الدين إبراهيم، في تصريحات الأحد، أن عملية المسح التي ستقوم بها المفوضية بالتنسيق مع عدد من الجهات، تهدف إلى تحديد الاحتياجات الأساسية العاجلة التي تمكّن العائدين من الاستقرار في تلك القرى.

وقال إن هنالك عودة كبيرة من المعسكرات إلى مناطق العودة، وإن المفوضية ظلت تتلقى على مدار اليوم تقارير من الولايات الخمس بصورة يومية، عن عودة طوعية من معسكرات النزوح إلى مناطقهم.

وأكد إبراهيم أن عملية جمع السلاح التي نفذتها الدولة في ولايات دارفور، أسهمت إسهاماً كبيراً في هذه العودة، مشيراً إلى وجود تنسيق كبير بين المفوضية وولايات دارفور وكل شركاء العمل الإنساني.

وأضاف “بداية هذا الشهر ستبدأ عمليات تفويج اللاجئين السودانيين من معسكرات اللجوء في تشاد إلى ولايتي غرب وشمال دارفور”، موضحاً أن المفوضية بالتنسيق مع الجهات المعنية أكملت ترتيباتها لاستقبال اللاجئين السودانيين العائدين من تشاد.

وكالات