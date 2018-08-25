بدء تفويج حجاج السودان من الأراضي المقدسة الأحد

اعلن وزير الارشاد والأوقاف ابوبكر عثمان ان تفويج الحجيج السوداني من الاراضي المقدسة الى الديار سيبدأ يوم الأحد 15 ذي الحجة حيث تنطلق اولى الرحلات الجوية لعودة الحجاج و تتواصل الرحلات حتى 26 ذي الحجة

و قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر بعثة الحج السودانية بمكة المكرمة ان رحلات الحجيج بحرا ستبدأ اعتبارا من 16 ذي الحجة وحتي 25 ذي الحجة وأنه سيتم خلال هذه الرحلات جوا و بحرا نقل 34432 حاجا و حاجة بعد ان قضوا مناسكهم.

واشار الوزير الى ان السودان قد احتسب هذا العام 8 حجاج ترحم عليهم وهم يلاقون ربهم في اطهر البقاع.

واشاد بالتعاون المثمر بين وزارته و وزارة ديوان الحكم الاتحادي الذي اثمر بالتعاون والتنسيق بين الولايات و ثمن الدور الكبير الذي قامت به البعثات المتخصصة في تيسير امر الحج و الخدمات لضيوف الرحمن من السودان

من ناحية اخرى اشار المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج السودان شمس العلا التهامي الى تفصيل لعدد الكلي لحجاج السودان الذين قاموا باداء فريضة الحج وهم 34432 حاجا منهم 26772 من الحج العام و7086 من حجاج الشركات والخاص

وكان السيد الوزير قد اشاد في المؤتمر الصحفي بخادم الحرمين الشريفين و حكومته لتهيئة كل الظروف لحجاج بيت الله الحرام.

سونا