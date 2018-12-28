بدء حصاد (350) ألف فدان ذرة بمحلية هبيلة بجنوب كردفان

هبيلة (smc)

كشفت ولاية جنوب كردفان عن بدء حصاد (350) ألف فدان من الذرة بمحلية هبيلة في وقت اكدت فيه استقرار الاوضاع الأمنية بالمنطقة .

وأوضح معتمد محلية هبيلة العميد شرطة (م) الطيب أحمد ايوب في تصريح لـ(smc) بدء حصاد محصول الذرة المسمي بـ( ود أحمد ) بجانب عملية التعبئة، مبيناً أن الوضع مطمئن لعملية الحصاد وسيرها بصورة طبيعية وذلك عقب توفر الأيدي العاملة وحاصدات القطع والوقود ، مشيرا إلى ان المحلية ترتب لإستقبال الوقود لحصاد الانواع الأخرى من الذرة ، إضافة لمحصول الدخن.

وتوقع أيوب نجاح الموسم الحصادي بالولاية وتوفير مخزون إستراتيجي لمجتمع الولاية والسودان .