بدء حصاد (350) ألف فدان ذرة بمحلية هبيلة بجنوب كردفان

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هبيلة (smc)

كشفت ولاية جنوب كردفان عن بدء حصاد (350) ألف فدان من الذرة بمحلية هبيلة في وقت اكدت فيه استقرار الاوضاع الأمنية بالمنطقة .

وأوضح معتمد محلية هبيلة العميد شرطة (م)  الطيب أحمد ايوب في تصريح لـ(smc) بدء حصاد محصول الذرة المسمي بـ( ود أحمد ) بجانب عملية التعبئة، مبيناً أن الوضع مطمئن لعملية الحصاد وسيرها بصورة طبيعية وذلك عقب توفر الأيدي العاملة وحاصدات القطع والوقود ، مشيرا إلى ان المحلية ترتب لإستقبال الوقود لحصاد الانواع الأخرى من الذرة ، إضافة لمحصول الدخن.

وتوقع أيوب نجاح الموسم الحصادي بالولاية وتوفير مخزون إستراتيجي لمجتمع الولاية والسودان .

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