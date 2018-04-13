بدء حصاد (50) ألف فدان قمح بمشروع حلفا الزراعي

حلفا (smc)

كشفت إدارة مشروع حلفا الزراعي عن الفراغ من حصاد 65% من محصول القمح من جملة المساحة التي بلغت (50) ألف فدان، في وقت أعلنت فيه عن اكتمال التحضيرات لزراعة (200 ) ألف فدان كخطة تاشيرية للعروة الصيفية.

وقال د. عمر محمد إبراهيم المدير العام للمشروع في تصريح لـ(smc) إن إنتاجية الفدان لمحصول القمح تراوحت بين (17) إلى (18) جوال، مبيناً أن (4) شركات قامت بعمليات تمويل محصولات الشتوية، مشيراً إلى أن الموسم الصيفي سيبدأ شهر مايو المقبل ويشمل زراعة محصول الذرة في مساحة تبلغ (70) ألف فدان والفول (80) ألف فدان فيما تبلغ مساحة القطن (70) ألف فدان.

ولفت إبراهيم إلى أن محصول القمح للعروة الشتوية حقق إنتاجية غير مسبوقة مقارنة مع المواسم السابقة وذلك يعود لإتباع الدورة الزراعية الرباعية وإستخدام التقانات المتكاملة والحديثة.