تعافى فريق برشلونة بالدوري الإسباني الممتاز وسجل انتصاراً رائعاً أمام نظيره سلتا فيجو بالجولة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مباريات الجولة 13 من عمر الليجا.

سجل أهداف برشلونة كل من ليونيل ميسي هاتريك في الدقائق 23 ، 46، 48، فيما أحرز الرابع سيرجيو بوسكيتش في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ميسي يعود بقوة

وبأهداف ليونيل ميسي اليوم استطاع الأسطورة الأرجنتينية تسجيل الهاتريك رقم 34 في تاريخه مع برشلونة في واحدة من ليالي الكامب نو الشهيرة التي منحت الجماهير وجبة دسمة ساهمت في تقليل التوتر المفروض على الفريق ومدربه نتيجة النتائج المهزوزة التي وقع فيها الفريق سواء في الليجا أو بطولة أوروبا خاصة وأن الفريق تلقي خسارة قاسية في الجولة الماضية بالليجا، بينما تعادل مع سيلفيا براغ في الجولة الماضية للبطولة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 25 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل سلتا فيجو المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط.

المصدر :مواقع الكترونيه