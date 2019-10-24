عاد برشلونة من أرض منافسه التشيكي سلافيا براغ بفوز صعب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وسجل لبرشلونة ليونيل ميسي ولاعب سلافيا براغ النيجيري بيتر أولاينكا بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل هدف أصحاب الديار الوحيد جان بوريل 50.

وصار رصيد برشلونة في الصدارة بسبع نقاط وخلفه إنتر ودورتموند ولكل منهما 4 نقاط لكن يتأخر الفريق الألماني إلى المركز الثالث بفارق الأهداف. وأخيراً سلافيا براغ بنقطة واحدة.

ولم يقدم برشلونة أفضل عروضه اليوم أمام فريق كان من المفترض ألا يخلق الكثير من الصعوبات أمام منافس مدجج بالنجوم.

وحين بكر ميسي بالتسجيل بتمريرة حاسمة من البرازيلي أرتور ظنت جماهير برشلونة أن الطريق مفروش لفوز عريض، لكن المنافس التشيكي نظم صفوفه وشن هجمات خطيرة للغاية وقف لأغلبها مارك أندريه تير شتيغن سداً منيعاً فأنهى الحارس الألماني المباراة بـ8 تصديات ليستحق جائزة أفضل لاعب في اللقاء ويحمي مدربه من التعادل وربما الخسارة.

وهو الهدف 113 لميسي في 138 مباراة في دوري الأبطال.

وكان هدف سلافيا براغ التعادل بمثابة جرس الإنذار الذي أيقظ قليلاً من الروح في الفريق الكتالوني فتابع سواريز كرة ساهم أولاينكا بإدخالها في المرمى فسجل الهدف باسم الأخير.

واستمر سواريز بالصيام عن التسجيل في آخر 20 مباراة له خارج الأرض في دوري الأبطال (1868 دقيقة).

المصدر : beinsports