بعثة السودان بواشنطن تودع السفير معاوية وتستقبل عطا

أقامت بعثة السودان بواشنطن احتفالاً كرمت وودعت فيه رئيس البعثة السابق السفير معاوية عثمان خالد وأسرته الكريمة ورحبت فيه بمقدم السفير محمد عطا المولى وأسرته الكريمة وذلك بواشنطن.

وتحدث الوزير المفوض د. الوليد سيد محمد علي نائب رئيس البعثة إنابة عن البعثة، معدداً صفات السفير معاوية، شاكراً لجهوده التي بذلها خلال ترؤسه للبعثة، كما رحب باسم جميع العاملين بالبعثة من دبلوماسيين وملحقين وإداريين وموظفين بالسفير محمد عطا المولى، مؤكداً أن الجميع سيكون سنداً له في المرحلة المقبلة.

وقد شاركت في الاحتفال بعثة السودان الدائمة بنيويورك والتي مثلها السفير مجدي مفضل نائب رئيس البعثة والذي أثنى على السفير معاوية ودوره وبذله وعطائه في تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية والذي توج بتكريم قيادة الدولة له بوسام الجدارة.

المحتفى به السفير معاوية عثمان قدم الشكر للبعثة على التكريم، مؤكداً أنه سيظل يحمل ذكرى طيبة عن كل الذين تعامل معهم، معبراً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد تحت قيادة رئيس البعثة السفير محمد عطا، والذي من جانبه ختم اللقاء بالإطراء والثناء على السفير معاوية ودوره في المرحلة السابقة، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة في علاقات البلدين ، داعياً الجميع للعمل على تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية والسعي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

هذا وقد شارك في الحفل عدد مقدر من رموز الجالية بجانب مشاركة لافتة للفنان أكرم أحمد المصطفى.

سونا