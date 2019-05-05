بعثة اليوناميد تلتزم باستراتيجية الخروج من دارفور

أكدت وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، السفيرة إلهام إبراهيم أحمد، يوم الأحد، استمرار حكومة السودان في التعاون والتنسيق اللصيق مع بعثة يوناميد خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي أكد رئيس بعثة “اليوناميد” بدارفور الالتزام باستراتيجية الخروج كما هو متفق عليه.

واستقبلت وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، في مكتبها، الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور ورئيس بعثة يوناميد جيرمايا مامابولو.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات الجارية على صعيد تنفيذ استراتيجية خروج بعثة يوناميد بحلول يونيو 2020 على ضوء تسليم عدد من المواقع وفقاً لقرار مجلس الأمن 2429 (2018) بشأن الموضوع.

وكالات