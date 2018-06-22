بعد فوز نيجيريا.. حظوظ الأرجنتين في التأهل تتزايد

الأرجنتين تعود إلى كأس العالم بانتصار نيجيريا

عادت فرص الأرجنتين في التأهل لدور الستة عشر لتصبح ممكنة مرة أخرى بعدفوز نيجيريا على منتخب أيسلندا بهدفي أحمد موسى، لتقدم خدمة كبرى للمنتخب الأرجنتيني الذي أصبحت فرص تأهله أسهل مما مضى.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ثلاثة نقاط في الوقت الذي يحتل فيه منتخب كرواتيا الصدارة بست نقاط، بينما يتوقف رصيد كل من الأرجنتين وأيسلندا عند نقطة وحيدة.

وبهذه المعطيات يصبح لدى الأرجنتين فرصة كبيرة في التأهل في حال فوزها على منتخب نيجيريا في المباراة الثالثة، شرط فوز كرواتيا على أيسلندا والذي تبدو في المتناول.

وفي حال التعادل بين أيسلندا وكرواتيا أيضًا وفوز الأرجنتين على نيجيريا فإن الحسابات أيضًا لن تختلف عن حالة خسارة أيسلندا من كرواتيا.

أما في حال خسارة كرواتيا من أيسلندا فهنا سيتساوى رصيد أيسلندا والأرجنتين بـ 4 نقاط لكل منهما، وهنا سنحتكم لفارق الأهداف نظرًا لتعادل الأرجنتين مع أيسلندا في البداية.

ولهذا فإن فوز الأرجنتين على نيجيريا سيضمن لها التأهل بنسبة تفوق الـ 70 % بينما سيتوقف التأكيد على نتيجة مباراة أيسلندا أمام كرواتيا متصدرة الجموعة.

يوروسبورت