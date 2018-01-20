بلاغات ضد سارقي سكك حديد الخرطوم مدني

كشف وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، السبت، ان الوزارة دونت 6 بلاغات ضد من سرقوا اجزاء من خط السكة حديد الخرطوم مدني، وقال انه لايعرف نوايا السارقين،لكن الوزارة ماضية في خطتها التأهيلية لكافة البنيات التحتيةواكد الوزير مضي الوزارة في التأهيل براً وجواً وبحراً لاتثنيها العقبات اينما كانت ،واشار الى ان الوزارة نفذت 7500 كيلو متر من أصل 10 ألف كيلو لطرق قومية ذات أهمية اقتصادية كبرى.

وأعلن الوزير عن إفتتاح طريق أم درمان بارا في يونيو المقبل ، وسيصاحب افتتاح الطريق تأسيس مركز متكامل لأبحاث الطرق .

وحول تطوير وتأهيل الخطوط البحرية السودانية ،قال مكاوي ان للوزارة نظرة كلية للساحل الممتد 800 كيلو وتعمل على تشجيع الاستثمار في مجال النقل.

واكد ان الخطوط البحرية ستشهد نهضة تطويرية كبيرة عبر الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير بواخر باحجام مختلفة.

وكالات