بلاغات ضد شركة دواجن شهيرة بسبب تسرب دجاج نافق للأسواق

الخرطوم (smc)

كشفت نيابة حماية المستهلك عن فتح بلاغات في مواجهة شركة إنتاج دواجن شهيرة يُباع دجاجها النافق في الأسواق.

وقال مصدر بالنيابة في تصريح لـ(smc) أنهُ تم ضبط متهم تابع للشركة يقوم بتوزيع الدجاج النافق في الأسواق عبر عربة نفايات، مشيراً إلي أنه تم فتح بلاغات في مواجهة الشركة تحت المواد (17) من لائحة تفتيش لحوم الدواجن، والمادة (13) من قانون صحة اللحوم لولاية الخرطوم، والمادة (74) الإهمال، فيما تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (4) من قانون رقابة الأطعمة.

وأضاف المصدر أن الشركة متورطة بالإهمال في الإبادة مما أعطي الفرصة لضِعاف النفوس للتعامل مع الدجاج النافق وبيعه في الأسواق مرةً أخري.