بنك التنمية الإفريقي: (22) مليون دولار لتطوير النظام الصحي بالسودان

وكالات (smc)

أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي عن إطلاق مشروع تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز النظام الصحي في السودان بتكلفة حوالي 22 مليون دولار وذلك إبتداء من مارس المقبل ولمدة 57 شهرا.

وأوضح البنك في تقرير له نشره على موقعه أن المشروع يهدف إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية وتحسين إمدادات الخدمات الصحية من أجل خفض معدلات الوفيات بين النساء والأطفال في أربع ولايات في السودان تشمل الجزيرة والخرطوم والولاية الشمالية والنيل.

وسيعمل المشروع على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، وذلك بتعزيز قدراتهم في خدمات التشخيص والعلاج في المرافق الصحية، حيث ان هنالك ابتكارات مثل التدخل الصحي المتنقل سيتم استخدامها لنشر الوعي و المعرفة في مجال الصحة وسط النساء وزيادة امكانية الحصول على الخدمات الصحية.

وسيوفر المشروع دعما أساسيا لوزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتغطيتها وفعاليتها في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الطفل والتغذية ومكافحة السرطان.